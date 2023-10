Ausblick: New York Mortgage Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New York Mortgage Trust wird am 01.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 247,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 63,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -42,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,168 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 243,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 8,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at