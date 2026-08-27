Ausblick: Neway CNC Equipment (Suzhou) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neway CNC Equipment (Suzhou) A wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,114 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 685,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,1 Millionen CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,577 CNY je Aktie, gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,59 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at