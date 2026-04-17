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WKN DE: A116JD / ISIN: CNE100001SJ6

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17.04.2026 07:01:06

Ausblick: Neway Valve (Suzhou) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neway Valve (Suzhou) lädt am 18.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,522 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,430 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,94 Milliarden CNY – ein Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neway Valve (Suzhou) 1,78 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,52 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,68 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,21 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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