Neway Valve Aktie

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WKN DE: A116JD / ISIN: CNE100001SJ6

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Neway Valve (Suzhou) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neway Valve (Suzhou) veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Neway Valve (Suzhou) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,471 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 22,19 Prozent auf 1,90 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 CNY, gegenüber 2,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,23 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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