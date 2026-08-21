Neway Valve Aktie

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WKN DE: A116JD / ISIN: CNE100001SJ6

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21.08.2026 07:01:06

Ausblick: Neway Valve (Suzhou) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neway Valve (Suzhou) veröffentlicht am 22.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,444 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Neway Valve (Suzhou) einen Gewinn von 0,490 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent auf 2,07 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,85 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,38 CNY, gegenüber 2,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 8,93 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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