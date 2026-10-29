Neway Valve Aktie
WKN DE: A116JD / ISIN: CNE100001SJ6
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Neway Valve (Suzhou) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Neway Valve (Suzhou) wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,621 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 9,03 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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