Newcleo Aktie
WKN DE: A42JD4 / ISIN: GB00BX835R35
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Newcleo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Newcleo äußert sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Newcleo für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,140 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,6 Millionen EUR betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,455 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 34,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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