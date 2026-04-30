Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Newell Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Newell Brands wird am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,087 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newell Brands 1,57 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 7,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,20 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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