Ausblick: Newell Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Newell Brands wird am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,087 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newell Brands 1,57 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 7,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at