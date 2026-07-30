Ausblick: Newell Brands legt Quartalsergebnis vor

Newell Brands wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,98 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,578 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,680 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at