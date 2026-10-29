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WKN: 860036 / ISIN: US6512291062

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Newell Brands präsentiert Quartalsergebnisse

Newell Brands wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,197 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 294,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Newell Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,86 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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