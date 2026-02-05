Newell Brands Aktie

Newell Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860036 / ISIN: US6512291062

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Newell Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Newell Brands äußert sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Newell Brands noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,575 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,19 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Newell Brands Inc

Analysen zu Newell Brands Inc

Aktien in diesem Artikel

Newell Brands Inc 3,40 -11,02% Newell Brands Inc

