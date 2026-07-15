Newgen Software Technologies Aktie

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WKN DE: A2JB7X / ISIN: INE619B01017

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Newgen Software Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Newgen Software Technologies äußert sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Newgen Software Technologies einen Gewinn von 3,55 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Newgen Software Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 25,72 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,38 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 17,49 Milliarden INR, gegenüber 15,74 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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