Ausblick: NewLake Capital Partners gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NewLake Capital Partners lädt am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,25 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 51,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at