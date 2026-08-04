Ausblick: NewLake Capital Partners gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NewLake Capital Partners wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,283 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NewLake Capital Partners 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,1 Millionen USD, gegenüber 51,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at