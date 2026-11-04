NewLake Capital Partners Aktie
WKN DE: A3C5RN / ISIN: US6514951036
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NewLake Capital Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NewLake Capital Partners veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,287 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NewLake Capital Partners 0,320 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll NewLake Capital Partners nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 11,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 47,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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