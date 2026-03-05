NewLake Capital Partners Aktie

NewLake Capital Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5RN / ISIN: US6514951036

05.03.2026 07:01:06

Ausblick: NewLake Capital Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NewLake Capital Partners öffnet am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,0 Millionen USD gegenüber 12,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,25 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 50,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

