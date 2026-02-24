Ausblick: Newmark Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Newmark Group A lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,658 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Newmark Group A 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 880,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at