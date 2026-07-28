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Newmark Grou a Aktie

Newmark Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H62G / ISIN: US65158N1028

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Newmark Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Newmark Group A lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Newmark Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 747,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Newmark Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 865,2 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,84 Milliarden USD, gegenüber 3,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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