Ausblick: Newmark Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Newmark Group A lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,272 USD aus. Im letzten Jahr hatte Newmark Group A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent auf 748,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 648,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at