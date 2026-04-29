Newmark Grou a Aktie
WKN DE: A2H62G / ISIN: US65158N1028
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Newmark Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Newmark Group A lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,272 USD aus. Im letzten Jahr hatte Newmark Group A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent auf 748,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 648,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,32 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmark Group Inc Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Newmark Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Newmark Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Newmark Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Newmark Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Newmark Group Inc Registered Shs -A-
|16,01
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.