Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Newmont öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newmont veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 AUD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,89 AUD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,23 Prozent auf 9,16 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel hatte Newmont noch 8,23 Milliarden AUD umgesetzt.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,54 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,91 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,22 Milliarden AUD, gegenüber 34,27 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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