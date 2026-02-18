Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Newmont präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Newmont wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 AUD gegenüber 1,90 AUD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,48 Prozent auf 9,08 Milliarden AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,78 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,47 AUD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,43 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 32,30 Milliarden AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28,13 Milliarden AUD waren.
Redaktion finanzen.at
