Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Newmont stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Newmont gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,82 AUD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,59 Prozent erhöht. Damals waren 2,55 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,01 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,22 Milliarden AUD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,22 AUD, gegenüber 9,91 AUD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 38,14 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 34,27 Milliarden AUD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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