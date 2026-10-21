Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Newmont präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,26 Milliarden USD gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 26,66 Milliarden USD, gegenüber 22,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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