Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Mining-Riese mit Bilanz
|
19.02.2026 10:52:00
Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Newmont präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Newmont im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,07 Milliarden USD, gegenüber 18,56 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
