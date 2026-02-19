Newmont Corporation Aktie

Newmont Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mining-Riese mit Bilanz 19.02.2026 10:52:00

Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Newmont wird am Donnerstag seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorstellen. Wird die Rohstoff-Rally sich auf die Bilanz auswirken?

Newmont präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Newmont im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,07 Milliarden USD, gegenüber 18,56 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Newmont-Aktie tiefer: Newmont überzeugt mit kräftigem Ergebnisanstieg im dritten Quartal
Minen-Aktien im Fokus: Gold und Silber fallen - Barrick, Newmont & Co. teils mit Kursrutsch
Barrick Mining-Aktie dennoch niedriger: Umsatz und Gewinn legen zu

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Newmont Corporation

mehr Nachrichten