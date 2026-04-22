Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Newmont präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,08 AUD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,68 AUD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,22 Milliarden AUD – ein Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newmont 7,76 Milliarden AUD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,95 AUD, gegenüber 9,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 40,15 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,27 Milliarden AUD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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