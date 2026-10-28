Newpark Resources Aktie
WKN: 854501 / ISIN: US6517185046
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Newpark Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Newpark Resources wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,27 Prozent auf 76,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Newpark Resources noch 68,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,553 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 319,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 277,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newpark Resources Inc.
|
28.10.26
|Ausblick: Newpark Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Newpark Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Newpark Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Newpark Resources Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newpark Resources Inc.
|10,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.