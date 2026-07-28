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Newpark Resources Aktie

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WKN: 854501 / ISIN: US6517185046

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Newpark Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Newpark Resources wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,17 Prozent auf 78,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,533 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 317,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 277,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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