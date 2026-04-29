Newpark Resources Aktie
WKN: 854501 / ISIN: US6517185046
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Newpark Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Newpark Resources wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,108 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Newpark Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 73,3 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,526 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 315,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 277,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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