Ausblick: Newpark Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Newpark Resources öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,074 USD je Aktie gegenüber -1,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Newpark Resources 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Newpark Resources 44,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,402 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,720 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 255,7 Millionen USD, gegenüber 217,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at