Ausblick: News B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

News B wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,242 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte News B 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll News B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 8,92 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at