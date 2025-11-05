News b Aktie

WKN: A0DLF4 / ISIN: AU000000NWS2

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: News B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

News B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,293 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte News B 0,310 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,76 Prozent auf 3,24 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel hatte News B noch 3,85 Milliarden AUD umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,56 AUD, gegenüber 1,26 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 13,35 Milliarden AUD im Vergleich zu 13,05 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

