News b Aktie
WKN: A0DLF4 / ISIN: AU000000NWS2
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: News B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
News B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,293 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte News B 0,310 AUD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,76 Prozent auf 3,24 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel hatte News B noch 3,85 Milliarden AUD umgesetzt.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,56 AUD, gegenüber 1,26 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 13,35 Milliarden AUD im Vergleich zu 13,05 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp (B)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: News B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: News B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: News B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu News Corp (B)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|News Corp (B)
|25,20
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.