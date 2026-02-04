Ausblick: News B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

News B stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,365 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,95 Prozent verringert. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll News B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at