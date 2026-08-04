Ausblick: News B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

News B wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,338 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte News B 0,070 AUD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,29 Milliarden AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,16 Milliarden AUD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,47 AUD je Aktie, gegenüber 1,26 AUD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 12,46 Milliarden AUD. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,05 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at