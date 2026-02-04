Ausblick: News B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

News B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,543 AUD aus. Im letzten Jahr hatte News B einen Gewinn von 0,580 AUD je Aktie eingefahren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 3,46 Milliarden AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,43 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 AUD im Vergleich zu 1,26 AUD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 13,14 Milliarden AUD, gegenüber 13,05 Milliarden AUD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at