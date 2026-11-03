News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: News B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
News B wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass News B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll News B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp (B)
Analysen zu News Corp (B)
Aktien in diesem Artikel
|News Corp (B)
|28,40
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.