News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: News gewährt Anlegern Blick in die Bücher
News gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass News im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,242 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 8,92 Milliarden USD, gegenüber 8,45 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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