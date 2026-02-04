News Aktie

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: News mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

News lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,365 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,89 Prozent auf 2,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

