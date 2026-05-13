Ausblick: NEWSMAX B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEWSMAX B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,01 Prozent auf 48,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NEWSMAX B noch 45,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,110 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 213,1 Millionen USD, gegenüber 189,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at