Ausblick: NEWSMAX B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NEWSMAX B äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEWSMAX B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 49,8 Millionen USD gegenüber 45,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,013 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 214,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 189,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net