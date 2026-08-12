Ausblick: NEWSMAX B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NEWSMAX B wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 48,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen USD in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,065 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 213,4 Millionen USD, gegenüber 189,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at