Ausblick: NewtekOne stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NewtekOne äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass NewtekOne für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,682 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 80,0 Millionen USD gegenüber 88,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,51 Prozent.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 291,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 333,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at