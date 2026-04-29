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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: NewtekOne stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NewtekOne lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,419 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NewtekOne in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 75,8 Millionen USD im Vergleich zu 72,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD im Vergleich zu 2,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 328,3 Millionen USD, gegenüber 322,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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