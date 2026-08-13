Newton Golf Company Aktie
WKN DE: A41320 / ISIN: US78577G3011
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Newton Golf Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Newton Golf Company lädt am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,470 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Newton Golf Company noch -0,340 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -1,670 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -1,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,9 Millionen USD, gegenüber 8,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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