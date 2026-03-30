Ausblick: Newton Golf Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Newton Golf Company wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahresquartal waren -176,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 72,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,9 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,560 USD aus, während im Fiskalvorjahr -178,330 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at