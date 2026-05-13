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WKN DE: A41320 / ISIN: US78577G3011

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Newton Golf Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Newton Golf Company präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,390 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Newton Golf Company in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,800 USD im Vergleich zu -1,630 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,9 Millionen USD, gegenüber 8,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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