Ausblick: Nexa Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nexa Resources wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,711 USD je Aktie gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 27,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 906,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 711,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,77 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at