Nexam Chemical Aktie

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WKN DE: A1T6SL / ISIN: SE0005101003

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Nexam Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexam Chemical veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 45,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,3 Millionen SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,020 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 210,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 192,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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