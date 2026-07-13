Nexam Chemical Aktie
WKN DE: A1T6SL / ISIN: SE0005101003
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Nexam Chemical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nexam Chemical wird am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexam Chemical noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 SEK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Nexam Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 55,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,29 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,113 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 207,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 192,3 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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