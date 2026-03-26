Nexchip Semiconductor a Aktie
WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1
|
26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Nexchip Semiconductor A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nexchip Semiconductor A wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,180 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexchip Semiconductor A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,22 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 CNY, gegenüber 0,270 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 11,26 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,25 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-
|
26.03.26
|Ausblick: Nexchip Semiconductor A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Nexchip Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-
|27,94
|-3,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.