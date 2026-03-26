Ausblick: Nexchip Semiconductor A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nexchip Semiconductor A wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,180 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexchip Semiconductor A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,22 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 CNY, gegenüber 0,270 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 11,26 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,25 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at