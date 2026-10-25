Nexchip Semiconductor a Aktie

Nexchip Semiconductor a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nexchip Semiconductor A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nexchip Semiconductor A wird am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,100 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nexchip Semiconductor A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Nexchip Semiconductor A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,470 CNY im Vergleich zu 0,360 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 12,88 Milliarden CNY, gegenüber 10,89 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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